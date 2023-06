Spendensammlung der Marienschule in Xanten „Wenn wir helfen können, helfen wir“

Elke Kleuren-Schryvers ist die Vorstandsvorsitzende der APH-Stifung. Im Mai war sie in der Marienschule, um die Arbeit von APH insbesondere in den vom Erdbeben betroffenen Regionen Syriens vorzustellen. Wie sie in einem Pressegespräch erklärte, arbeitet die Stiftung mit Vertretern der Kirche in Aleppo und Homs zusammen. „Man muss Partner haben, denen man vertrauen kann“, sagte sie. Diese würden das Geld vor Ort an die hilfsbedürftigen Menschen geben, damit diese sich davon Essen, Kleidung oder auch Baumaterialien kaufen könnte, um ihre Häuser wieder aufzubauen. APH bekomme später Einkaufslisten darüber, wozu das Geld verwendet worden sei.