Lesebühne in Rheinberg : Grandioser Schwachsinn beim MAP

Rheinberg Ausverkaufte Lesebühne mit Andy Strauß, Jan Philipp Zymny und Jason Bartsch.

Zwischen all dem herrlichen Schwachsinn, den komischen Geschichten, den verrückten Songs, schrägen Tanzeinlagen und abgedrehten Klang-Installationen gab es am Dienstag diese eine Passage, die einem förmlich die Sprache verschlug. Fünf Minuten, in denen die 200 Menschen im ausverkauften Kamper Hof plötzlich die Luft anhielten. Jason Bartsch, einer der drei starken Redekünstler auf der MAP-Lesebühne, machte ernst. In seinem Beitrag „Fünfe gerade sein lassen“ schrie der Künstler aus Bochum ein Plädoyer für mehr Zivilcourage heraus, für mehr Demokratie und Wehrhaftigkeit gegen rechte Hetze, Diskriminierung und Rassismus. Fast flehend war seine Bitte, in diesem Land nicht alles auszubremsen, sich nicht immer und überall an Formalismus, bürokratische Vorgaben und Traditionen zu klammern und damit Ängste und Frust zu schüren. Mensch bleiben, sich mal locker machen und für Überzeugungen einstehen – dafür warb Jason Bartsch. Er tat dies in Form und Sprache auf unglaubliche Weise. Als er zum Ende seines beeindruckenden Vortrags angelangt war, pflügte sich eine Welle tosenden Applauses bis auf die Bühne. Der Jubel wollte kaum enden.