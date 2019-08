Für das MAP-Festival 2019 in Rheinberg haben neun international tätige Streetart-Künstler innerhalb einer Woche das Schulgebäude am Pulverturm in eine faszinierende Freiluft-Galerie verwandelt. Sechs Außenfassaden sind auf künstlerisch höchst unterschiedliche Art, aber unter einer Klammer gestaltet worden. Unter dem Motto "Heute ist das Morgen von Gestern" geht es um das Miteinander der Generationen.