Meister-Elf wiederholt Mannschaftsfahrt Veener Borussia besucht belgische Freunde

Natürlich ist die Erinnerung an das spannende Lokalderby noch sehr lebendig. Der Gast aus Veen ging mit 1:0 in Führung, „verdient“, wie die Borussen meinen. Nicht die Stärke des TuS, sondern „ein Fehler der Borussia“ habe zum 1:1-Ausgleich geführt. Es war ganz offensichtlich ein hochemotionales Match. Der Schiedsrichter schickte zwei Xantener Spieler wegen unsportlichen Verhaltens vorzeitig in die Kabine. Trotz Überzahl aber konnte Veen das Spiel nicht an sich reißen.