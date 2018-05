Rheinberg: Männerbedürfnisse im Kellerraum

Rheinberg Ein Heizungsraum im Einkaufszentrum ist der Rückzugsort für Helmut, Lars, Eroll und Mario: Mit der Komödie "Männerhort" endete die Theatersaison 2017/2018 in der Rheinberger Stadthalle.

Es geht doch nichts über echte Männerfreundschaft. Selbst wenn man samstagsnachmittags die Zeit miteinander in einem Heizungskeller verbringen muss, der mit Hilfe von gestapelten Kisten zu einer Festung umgebaut wurde, damit Mann da seine Ruhe hat. Vor wem? Vor den Ehefrauen natürlich, die jeden Samstag ausgiebig shoppen, vom Laden mit dem irischen Schmuck in den für Dessous ziehen und von da aus auf der Stelle zum Schuhgeschäft. So jedenfalls sieht der Samstag bei den vier Männern in der Komödie "Männerhort" aus, mit der das städtische Kulturamt seine Theatersaison 2017/2018 in der Stadthalle beendete.