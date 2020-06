Abschied vom Leiter der Bönninghardtschule : Ab zu den Fröschen ins Oldenburger Land

Lothar Petrikowski sagt der Bönninghardschule Adieu und kehrt dem Niederrhein, den er in guter Erinnerung behält, den Rücken. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Bönninghardt Lothar Petrikowski (62) hat 20 Jahre lang die Förderschule auf der Bönninghardt geleitet. Mit den großen Ferien beginnt sein Ruhestand. Auch seine Frau Maria Luise, Lehrerin an der Sekundarschule in Alpen, geht in Pension.

„Ich freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt“: Denn der Tag ist gekommen, an dem sich Lothar Petrikowski zum letzten Mal auf den Weg zur Bönninghardtschule macht. Es heißt Abschied nehmen von 175 Schülern und 55 Kollegen. Es wird ein Abschied auf Distanz. „Ich kann meine Kinder und Kollegen nicht drücken. Das schmerzt“,

sagt der Pädagoge. Er verspricht: „Das wird nachgeholt.“ Seine Schüler mit geistigen und körperlichen Behinderungen und die Kollegen sind ihm ans Herz gewachsen.

Am Schreibtisch liest er gerade die jüngste E-Mail, die NRW-Schulministerin Gebauer im Zuge der Corona-Pandemie verschickt hat. „Was man in den letzten Tagen und Wochen noch so erleben muss“, sagt der 62-Jährige und seufzt. 1991 ist er als Lehrer an die Bönninghardtschule gekommen, wude fünf Jahre später Konrektor, und beerbte vor 20 Jahren Ursula Rohde als Schulleiterin. Lernen und Unterrichten auf Distanz, das sei für die Kollegen und noch mehr für die Schüler „eine Herausforderung“ gewesen. Gerade Förderschulen hätten zum Schutz der Kinder mit geistigen und damit oft einhergehenden körperlichen Einschränkungen, die zur Risikogruppe zählen, einen ungeheuren Aufwand betreiben müssen. „Aber wir haben es geschafft“, sagt der scheidende Schulleiter.

Info Ein Kind des Ruhrgebietes Lebenslauf Lothar Petrikowski wurde 1958 in Oberhausen geboren, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er studierte von 1980 an zunächst in Bochum Deutsch und Geschichte für Sekundarstufe II, wechselte dann zur Uni Dortmund ins Studienfach Sonder- und Sprachbehindertenpädagogik mit Schwerpunk Sport. Sein Referendariat machte er in Braunschweig. 1986 trat er seine erste Stelle als Lehrer an einer Brennpunktschule in Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) an. 1991 kam er als Lehrer an die Bönninghardtschule, die er seit 2000 leitet.

Dabei schwingt Stolz mit. Auf die Schüler zwischen sechs und 24 Jahren, auf die Kollegen, die sehr viel Empathie gezeigt hätten, als die Schule wegen Corona geschlossen war, die teils zu den Schülern nach Hause gefahren sind, um ihnen Lernmaterial zu bringen. „Wenn es die technischen Voraussetzungen, die ich seit Jahren einfordere, gegeben hätte, hätten wir noch effektiver arbeiten können.“ Bis heute sei die Bönningardtschule noch nicht an die Datenautobahn angeschlossen. „Aber wir haben’s hingekriegt“, sagt der Team-Player: „Das Kollegium stand und steht zusammen. Fantastisch.“

Vielleicht sei es gut gewesen, dass er nach dem Studium zunächst nach Lüchow-Dannenberg kam, wo er fünf Jahre an einer Brennpunktschule schwer erziehbare Kinder unterrichtet hat, von denen viele eine kriminelle Biografie mitbrachten. „Ich habe da viel Gras gefressen. Aber es hat mir geholfen, in der Bönninghardt meine Schüler besser einschätzen und mit ihnen arbeiten zu können“, denkt der Pädagoge.

Zwei Ereignisse an der Bönninghardtschule hat er nicht so schnell weggesteckt: Den Tod des beliebten Hausmeisters vor sechs Jahren und den seiner Stellvertreterin Schessing, mit der er 15 Jahre zusammengearbeitet hatte, ehe sie 2015 plötzlich verstarb. „Ohne die Unterstützung des Kollegiums hätte ich das nicht so gut verpackt“, sagt Petrikowski.

Seine Frau Maria Luise hat er im Referendariat in Braunschweig kennengelernt. Sie unterrichtet an der Sekundarschule Alpen und geht mit Beginn der Ferien wie ihr Mann in den Ruhestand. Die beiden Söhne leben in Göttingen und Berlin, ihr Haus in Kevelaer haben die Petrikowskis verkauft. Sie wollen einen Cut machen. Sie haben sich in Oldenburg ein Haus in einem Naturschutzgebiet gekauft, in dem „fünf seltene Frösche leben“.

Warum Oldenburg? „Ich muss das Meer haben“, sagt der Mann, der zugibt, dass Geduld nicht unbedingt zu seinen Stärken gehört, er schlecht delegieren kann und Unzuverlässigkeit hasst. „Aber ich bin ruhiger geworden.“ Da kommt ihm das norddeutsche Gemüt gelegen. Und dass es in Oldenburg viele Museen und Cafés gibt, man in 55 Minuten in Hamburg ist. Sein Oldtimer, ein hellblauer Mercedes 280 SE Baujahr 1975, an dem er mit einem seiner Söhne viel rumgeschraubt hat, ist schon in die neue Heimat vorgefahren. Mit dem Oldie oder im roten Bulli will er mit seiner Frau viel reisen, ans Meer fahren, Kaffeehäuser besuchen. Auch Rad fahren steht auf dem Pensionsplan. „Das tut der Lunge gut“, sagt der Mann, der an Asthma und der chronischen Lungenkrankheit COPD leidet.

Unter den Kollegen, die ihren Chef verabschieden, ist mit Klaus Hildebrandt auch der Mann, mit dem Petrikowski zusammen studiert hat und der „Schuld daran“ sei, dass er von Niedersachsen an den Niederrhein gekommen ist. Mit ihm hat er vier Jahre lang Lehrpläne und Curricula entwickelt und dabei den Fokus auf die Kompetenz der Schüler gelegt. Ende vorigen Jahres haben die beiden ihre „Kompetenzorientierte Unterrichtsplanung im Förderschwerpunkt geistige Behinderung“ auf einem Kongress in Weimar vorgestellt und viel Zuspruch gefunden. Das Konzept ist nun aufgelegt.