Gewerbeansiedlung in Rheinberg : Warum Grüne und CDU beim Logistikzentrum jetzt umschwenken

Nun sieht es so aus, als könne das Unternehmen Garbe das Grundstück an der Alten Landstraße in Rheinberg bald bebauen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Garbe kann bald an der Alten Landstraße in Rheinberg bauen. Durch Verhandlungen habe das Unternehmen deutliche Zugeständnisse gemacht. Was Grüne und CDU jetzt zu einer Kehrtwende bewogen hat und was sie erreichen konnten.