Großeinsatz nach Lkw-Brand auf A57 bei Alpen „Die Akkus flogen wie Geschosse umher“

Der Lastwagen war am frühen Montagnachmittag in Fahrtrichtung Köln auf der Autobahn unterwegs gewesen. Zwischen den Ausfahrten Sonsbeck und Rheinberg etwa in Höhe des Park- und Rastplatzes Leucht habe der Fahrer Rauch auf seinem Auflieger bemerkt und sei an den rechten Fahrbahnrand gefahren, erklärte die Autobahnpolizei. Der Mann habe sich noch retten können, bevor der ganze Lastwagen in Flammen stand. Das Feuer ließ vom Auflieger kaum mehr als ein Stahlgerippe übrig. Die Brandursache ist bisher unklar.