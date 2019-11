Lichterfest : Tausend kleine Lichter erhellen die Rheinberger Innenstadt

Rheinbergs Innenstadt verwandelte sich am Freitagabend in eine leuchtende Lichteroase. Die Idee dazu hatte Petra Neumann. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Zum vierten Lichterfest hatte die Rheinberger Werbegemeinschaft am Freitagabend eingeladen. Die Kunden schätzten die heimelige Athmosphäre.

Sehen und gesehen werden, so das Motto in den Abendstunden. „Die Stimmung ist gut und wird noch besser, wenn es richtig dunkel ist. Dann wird es voll“, sagte dazu Anke Lange vom Froschkönig. Dabei ging es nicht so sehr um die nahende Adventszeit, sondern sarum zu zeigen, „wie sich mit Licht und Kerzen diese Zeit zuhause gemütlich gestalten lässt“, sagt Petra Neumann von der Buchhandlung Schiffer. Sie ist die Ideengeberin des Lichterfests, das die Innenstadt förmlich in Licht eintauchte. „Rheinberg zeigt sich von seiner beschaulichen Seite. Wir haben viel Zeit für Gespräche mit unseren Kunden. Es ist nicht hektisch, sondern eine stimmungsvolle Atmosphäre“, so Neumann. Waffelduft lockte in die Buchhandlung, Zeit zum Stöbern gab es genügend.