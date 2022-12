Fotos der Lichterfahrt So schön leuchteten die Traktoren in Rheinberg

Elf Lichterfahrten gibt es am dritten Adventswochenende im Kreis Wesel. Eine davon ist am Freitag, 9. Dezember 2022, in Rheinberg-Wallach gestartet. Die Landwirte fuhren über Drüpt, Millingen, Rheinberg Innenstadt, Ossenberg, Borth und Wallach. Dabei trafen sie etliche Zuschauer am Wegesrand – mit Handykameras in der Hand zum Filmen und leuchtenden Augen im Gesicht. Einige stellten die Autos ab und hielten inne.