Lichterfahrt-Einblicke aus dem Traktor Wie die Menschen in Rheinberg auf den weihnachtlichen Bauernprotest reagierten

Sie wollen „einen Funken Hoffnung“ entsenden – wie schon in den vergangenen zwei Jahren kurz vor Weihnachten, die Landwirte und Landwirtinnen in Nordrhein-Westfalen. Dass die Hoffnung nicht stirbt, so Benedikt Günther, sei wichtig. Ihre Lichterfahrt habe Kraft dafür geben können weiterzumachen, sagt der Wallacher. Kraft für die Menschen am Wegesrand – egal welcher Herausforderung sie sich gerade stellen, aber auch für die Menschen in den Traktoren selbst. Die mitfahrenden Landwirte und Landwirtinnen – und die Menschen, die während ihrer Abwesenheit die Tiere zuhause in den Ställen fütterten. Gerade im Winter sei es viel Arbeit, sich um die Tiere in den Ställen zu kümmern, berichtet Benedikt Günther. Die Äcker und Felder seien schon abgearbeitet.