Lepra-Hilfe in Bönninghardt​: Strickkreis lädt zum Jubiläumsbasar​

Lepra-Hilfe in Bönninghardt

Bönninghardt Seit 40 Jahren unterstützten Bönnighardter Frauen mit ihren Handarbeiten an Lepra erkrankte Menschen. Am Sonntag, 30. Oktober, ist ein Basar mit Cafeteria geplant.

Der Lepra-Strickkreis Bönninghardt feiert am Sonntag, 30. Oktober, sein 40-jähriges Bestehen mit einem Basar inklusive Cafeteria im Pfarrheim. Die zwölf strickbegeisterten Damen verkaufen selbst gemachte Decken und diverse andere Handarbeiten, um so Spenden für an Lepra erkrankte Menschen zu sammeln.