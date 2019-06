Freibad-Kiosk „Het Frietje“ wird 20 : Heiße Pommes und flotte Sprüche

Rheinberg Leonie Jordan betreibt seit 20 Jahren den Kiosk „Het Frietje“ im Underberg-Freibad. Das wurde am Samstag groß gefeiert.

„Ihr seid das Aushängeschild des Underberg-Freibades und tragt maßgeblich dazu bei, dass eine positive Resonanz nach außen dringt“, lobte Rheinbergs Bürgermeister Frank Tatzel das Team von „Het Frietje“ anlässlich des 20. Jahrestag von Leonie Jordan als Pächterin des Freibad-Kiosks am Samstag.

Mit einem Sektempfang, Fassbier und Musik sowie vielen Attraktionen für Kinder wurden Kunden und ehemalige Mitarbeiter begrüßt. Davon kamen bei herrlichem Sonnenschein so einige auf die große Außenterrasse, um die Jubilarin zu umarmen. Wenn es nach Leonie Jordan geht, wird es noch vile solcher Anlässe geben, denn die gebürtige Holländerin möchte mindestens so lange weitermachen, wie ihre Füße sie tragen. Und das aus gutem Grund: „In den Kiosk stecke ich so viel Herzblut, die Arbeit ist längst auch mein Hobby. Man kann sagen: Der Kiosk ist mein Baby geworden. Auch weil die Kunden fast immer gute Laune haben.“