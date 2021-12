Wirtschaft in Alpen : Messe Agritechnica in Hannover erst im Herbst 2023

Die Farbe Blau aus Alpen kann sich erst in knapp zwei Jahren wieder auf der Agritechnica in Hannover voll entfalten. Foto: bp/Lemlen/bp/Lemken

Alpen/Hannover Die Landwirtschaftsmesse war wegen der Pandemie bereits auf Februar verschoben worden, nun wurde sie für dieses Jahr ganz abgesagt. Lemken will seine Neuheiten bei Feldtagen präsentieren.

Nachdem der Veranstalter und die Aussteller lange gehofft hatten, dass die weltgrößte Landtechnikmesse in Hannover im Februar stattfinden kann, ist jetzt aufgrund der Corona-Lage die Entscheidung gefallen, die Messe ganz abzusagen. Auch Fans der Lemken-Technik müssen sich daher weiter gedulden, um die Neuheiten aus Alpen auf einer Agritechnica zu sehen. Die ursprünglich für November anberaumte Messe war auf Februar verschoben worden in der Hoffnung auf eine Verbesserung der Corona-Lage. Die Entscheidung der Deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft (DLG) als Messe-Veranstalter wird bei den Landtechnik-Freunden für wenig Freude sorgen. „Aber ohne Aussicht auf zahlreiche nationale und internationale Besucherinnen und Besucher und mit den erwartbaren Einschränkungen lässt sich nicht an die erfolgreichen, ausstrahlungskräftigen Messen der Vergangenheit anschließen“, heißt es in der Begründung der Entscheidung. Deshalb blicke man bei Lemken in Alpen „voller Zuversicht“ auf die nächste Agritechnica, die wohl erst im November 2023 stattfinden werde. Bis dahin aber seien die Innovationen in der Farbe Blau auf zahlreichen Feldtagen und bei speziellen Events bereits zu sehen.