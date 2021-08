Bildung in Alpen und Rheinberg : Rocharde an der Spitze von zwei Grundschulen

Anette Krömker wechselt von Menzelen nach Wallach. Foto: armin fischer/armin fischer (archiv)

Alpen/Rheinberg Zu Beginn des neuen Schuljahres tauschen die Grundschulen in Menzelen und Wallach die Rektorinnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit Beginn des neuen Schuljahres kommt es an den Grundschulen in Menzelen und Wallach zu einer überraschenden Personal-Rocharde. Rektorin Anette Krömker, zuletzt Leiterin der Wilhelm-Koppers-Grundschule Menzelen/Veen, übernimmt von sofort an die Grundschule in Wallach und löst dort Birgit Kröll ab, die wiederum Krömkers Job in Wallach übernimmt.

Hintergrund des Wechsels an der Spitze der Kollegien ist offenbar Krömkers Wunsch, sich beruflich noch einmal zu verändern. Sie hatte die Leitung der zuletzt noch einzügigen Koppers-Schule in Menzelen vor sieben Jahren übernommen. Vor vier Jahren kam die Grundschule in Veen dazu, so dass Krömker für zwei Standorte einer Schule verantwortlich war. Anette Krömker hat sich nach RP-Informationen in einem Elternbrief verabschiedet.