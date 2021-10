Hilfe im Ahrtal : Alpener Sportler zeigen Herz für Flutopfer

Tief bewegt von der Dankbarkeit: Das Team der LG Alpen hat mehrfach im Flutgebiet bei der Beseitigung der Schäden angepackt. Foto: Hildegard van Hüüt

Alpen Junge Leichtathleten vom Niederrhein waren bereits mehrfach im Hilfseinsatz im Ahrtal. Sie sind tief bewegt von der der Not aber auch von der Dankbarkeit der Menschen dort.

Von Hildegard van Hüüt

Mit Spitzhacke, Hammer und Meißel sowie Werkzeugkoffer machten vier Mitglieder der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Alpen mehrfach auf den Weg ins durch die Fluten schwer verwüstete Ahrtal. Christina motivierte auch ihre Klubkollegen Franz und Alex für die Hilfsaktion. Zudem packte Sportlerin Nina jetzt wieder mit vielen anderen Aktiven wieder mit an.

Im Gepäck hatten die Athletinnen aus Alpen rund 1000 Euro, die sie bei Wettkämpfen gesammelt hatten. „Mich verbinden so unendlich viele Erinnerungen mit dieser Gegend und den Menschen dort. Ich würde mich freuen, wenn sie irgendwann wieder so strahlen wie früher“, beschreibt Nina ihre Motivation. Von 1993 bis 2005 hat die Leichtathletin den Lauftreff Ahrweiler während eines Urlaubs trainiert und ist unzählige Male in Ahrweiler gewesen. Christina und Franz haben die schrecklichen Bilder aus dem Flutgebiet tief bewegt. Sie wollen einfach helfen. Bei den Touren nutzten die Aktiven aus Alpen den „Helfer Shuttle“ vor Ort. Seit Wochen werden täglich rund 1000 Helfer aus der Ortschaft Grafschaft aus dahin gefahren, wo die Not am größten ist.

Vormals malerische Orte liegen auf einem 70 Kilometer langen Abschnitt entlang der Ahr – von Ahrbrück im Westen und Sinzig im Osten. Jetzt sehen die meisten aus, als habe ein Krieg gewütet. Abgerissene Eisenbahnlinien, eingebrochene Straßen, Häuser, von denen nur noch das Fundament oder zerstückeltes Mauerwerk stehen, kaputte Autos am Straßenrand mit dem Hinweis, dass sie zur Schadensprüfung stehen bleiben müssen, Berge von Schutt entlang provisorischer Straßen.

Mittlerweile sind annähernd 100.000 Helfer vom Shuttle ins Ahrtal gefahren worden. Sie haben im Wesentlichen zwei Aufgaben: Häuser entkernen, Winzer in den Weinbergen bei der Wiederherstellung der Anbaufläche unterstützen. Christina, Franz und Nina waren in Heimersheim und Reimerzhoven. Der Weg dahin war nur mit einem Jeep möglich.

Für die Helfer heißt das: Schlamm aus Kellern schaufeln, Böden herausreißen, Putz abschlagen und per Schubkarre an den Straßenrand fahren. Immer wieder erzählen Einwohner von der Flut-Nacht: „Wir sind ins Obergeschoss geflüchtet und haben dort die Nacht verbracht, immer in der Angst, dass unter uns unser gesamtes Haus einstürzt“, erzählt eine Anwohnerin, die mit ihrem Mann nicht mehr ins Haus zurückkehren will.

Anders sieht es ein Ehepaar, dessen Haus beim zweiten Hilfseinsatz des Trupps von der LG Alpen zentraler Einsatzort ist. „Wir überlassen unser Haus unserem Sohn, der ein Ferienhaus daraus machen möchte“, erzählt der Hausbesitzer. Auf rund 50.000 Euro beziffert er den Schaden, auf dem die Familie wohl sitzen bleiben werde. „Würden nicht täglich neue, uns völlig unbekannte Leute ihre Hilfe anbieten und Trost spenden, wäre ich längst verzweifelt“, sagt seine Ehefrau mit von Tränen erstickter Stimme.

So schlimm die Katastrophe auch ist. Sie setzt starke Gefühle der Mitmenschlichkeit und Solidarität frei. Die Dankbarkeit sowie eine gemeinsamen Mahlzeit am Abend, gesponsert von ortsansässigen Gastwirten und Metzgereien, und nicht zuletzt die neu entstandenen Freundschaften hinterlassen tiefe Spuren in den Herzen. Viele Helfer kommen gerne wieder.

