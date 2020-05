Sperrung der L 137 in Rheinberg : Leck im Tank: Feuerwehr löscht Säure ab

Rheinberg Ein Tanklastzug hatte ab der Solvay-Werksbahn auf der Xantener Straße bis zur Einmündung Ziegeleistraße Säure verloren. Die Feuerwehr verdünnte diese mit Wasser und machte sie so unschädlich. Die L 137 wurde gesperrt.

Ein Leck in einem Tankfahrzeug hat am späten Mittwochnachmittag den Verkehr auf der Xantener Straße (L 137) komplett zum Erliegen gebracht. Der Lastzug hatte entlang der Werkbahnlinie der Solvay von der Weststraße an bis hinter die Einmündung Ziegeleistraße Säure verloren. Vier Einheiten der Feuerwehr Rheinberg wurden kurz vor 17 Uhr über Sirenen alarmiert. Mehr als 40 Kräfte löschten die ausgetretene Flüssigkeit auf der Fahrbahn und am Lastzug ab, verdünnten die Säure und machten sie so unschädlich. Explosionsgefahr habe zu keiner Zeit bestanden, sagte Einsatzleiter Sebastian Schriever. Auch die Solvay-Werkfeuerwehr beteiligte sich am Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Verkehr wurde umgeleitet und schlängelte sich von Süden durch die nördliche Innenstadt. Der Einsatz war nach gut einer Stunde beendet.