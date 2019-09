Rock in Rheinberg : Laura Cox – eine Rockerin aus Paris fegt durch den Adler

Vierbaum Paris – das verbinden vielen mit l´amour, Edith Piaf und Eiffelturm. Dass die Metropole aber auch außergewöhnlich gute Rockmusiker hervorbringen kann, erlebten die Besucher im randvoll besetzten „Adler“ beim Auftritt von Laura Cox und ihrer Band.

Die in Deutschland noch relativ unbekannte Gitarristin, die vor 14 Jahren angefangen hat zu spielen, hatte 2008 begonnen, ihre Soli im Internet zu posten. Damit erspielte sie sich Millionen von Aufrufen bei Youtube. Vor fünf Jahren traf sie dann den Rhythmus-Gitarristen Mathieu Aubiac – ein Musiker auf solistischer Augenhöhe. Dazu kamen noch Francois C. Delacoudre (Bass) und Antonin Guerin (Schlagzeug) – und fertig war ein schlägkräftiges Quartett.

Ohne Schnörkel, knackig-krachend, direkt, geradeaus, mit eigener Handschrift ging es gleich mit dem Hardrock-Kracher „Hard Blues Shot“, dem riff-orientierten „Going down“ und dem Southern-Rock-inspirierten „Too nice for Rock’n’ Roll“ derart zur Sache, als wolle die Band wie ein Orkan übers Publikum hinwegfegen. Dabei beeindruckte von Beginn an das gut aufeinander eingestimmte, energiegeladene und von den Arrangements variabel angelegte Spiel der Band. Stimmlich brauchte Laura Cox an diesem Abend etwas, bis sie sich fand. Dann aber kam ihr Stimme genauso knackig rüber wie die gesamte Band – und ihr Gitarrenspiel genauso unmittelbar, kompakt und griffig.

Ganz zum Schluss gab’s nochmal kompromisslos Vollgas mit „If you wanna get loud“, wobei Laura Cox Chuck Berrys „Johnny B. Goode“ zitierte. Ein fulminantes Konzert also. Bleibt zu hoffen, dass Laura Cox im Aprill mit ihrem neuen Album im Gepäck wieder an den Niederrhein kommt.