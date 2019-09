Alpener Landtechnik-Hersteller : Lemken gratuliert 18 Absolventen und begrüßt 20 neue Azubis

Alpen In einer kleinen Feierstunde wurden die erfolgreichen Auszubildenden von Nicola und Viktor gewürdigt. Gleichzeitig wurden 20 neue junge Mitarbeiter im Unternehmen willkommen geheißen.

(RP) Nach drei- beziehungsweise dreieinhalb Jahren Ausbildungszeit wurden jüngst 18 Auszubildende des Alpener Landtechnik-Herstellers Lemken verabschiedet. In einer kleinen Feierstunde würdigten Nicola und Viktor Lemken die hervorragende Leistungen der Auszubildenden Jan-Derk Mömken, Hanna Hübbers, Jana Tenorth, Monika Friedrich, Nils Köhnen, Lukas Kühne, Adrian Lufen, Julian Minten, Lukas Spettmann, Tobias Kühnen, Yannik Peters, René Rduch, Jan Ellger, Joseph Heiming, Christoph Heßling, Maurice Hothow, Lukas Jentgens und Andre Haas.

Gleichzeitig wurden an diesem Tag auch die 20 neuen Azubis an ihrem ersten Tag begrüßt. Neu im Unternehmen sind nun Bernd van Bebber, Anna Feldhaus, Laura de Lange, Laura Linßen, Janek Keusemann, Tim Pottbeckers, Elias Hübinger, Fritz Romen-Naegel, Maurice van Dülmen, Matthias Angenendt, Sven Lehmkuhl, Anil Adigüzel, Denis Folak, Philipp Kräcker, Niklas Gellen, Leon Terlinden, Christopher Brinkmann, René Orzolek, Lukas Hünnekens und Marc van Bebber. Mit ihnen ist die Zahl der Nachwuchskräfte im Unternehmenauf insgesamt 74 angewachsen. Sie alle werden derzeit und ab sofort zum Industriekaufmann, Industriemechaniker, Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker und technischen Produktdesigner ausgebildet. Ihr Anteil an der Zahl der Gesamtbeschäftigten beträgt sechs Prozent.