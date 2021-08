Verkehrskontrolle bei Alpen : Für 640 Temposünder war Freitag, der 13., kein guter Tag

Weil sich hier viele Fahrer nicht an Tempo 70 halten, hatte sich die Polizei an der Xantener Straße bei Ginderich postiert. Foto: dpa/Uwe Anspach

Ginderich Die Polizei hat auf der Landstraße vor Ginderich sechs Stunden lang geblitzt. Das Ergebnis war erschreckend. Auch Motorradfahrer kommen nicht ungeschoren davon.

Der Verkehrsdienst der Kreispolizei Wesel hat am vorigen Freitag ihre mobile Anlage sechs Stunden zur Geschwindigkeitsüberwachung an der Xantener Straße (L 460) in Höhe der Ortschaft Ginderich scharf gestellt. Für Raser war’s kein guter Tag am Freitag, dem 13. Für den Straßenabschnitt gilt Tempo 70. Das Ergebnis der fast sechsstündigen Messung ist erschreckend. Es wurden insgesamt 640 Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. Damit waren rund 15 Prozent der gemessenen Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Das schnellste gemessene Fahrzeug war ein Motorrad, das mit 155 Sachen geblitzt wurde, so die Polizei in ihrer Bilanz