Kommunalwahl in Alpen : Ein Mann besucht die CDU-Frauen

(RP) Ingo Brohl, CDU-Landratskandidat für den Kreis Wesel, sprach nicht nur über Politik, sondern auch über sich selbst als „Familienmensch“.

Nach langer Pause konnte bei der Frauen Union (FU) endlich wieder mal ein Treffen stattfinden. Zu Gast war ein Mann. CDU-Landratskandidat Ingo Brohl hat sich vorgestellt. „Aller guten Dinge sind drei“ – so hätte das Motto des Abends lauten können, sagt FU-Vorsitzende Angelika Sura. Der erste Termin im April war coronabedingt ausgefallen, der zweite per Videokonferenz wurde ein Opfer der Technik. Aber der dritte Anlauf klappte. Das Treffen fand mit Anmeldung, Abstand und ganz viel frischer Luft im Garten statt.

Für die Teilnehmerinnen war’s ein unterhaltsamer und zugleich informativer Abend, vor allem, da dies für einige die erste Möglichkeit war, den Kandidaten Ingo Brohl persönlich kennenzulernen. Der bot an, im nächsten Jahr – dann als gewählter Landrat – wieder in die Damen-Runde nach Alpen zu kommen. Team-Sprecherin Angelika Sura nahm dieses Angebot gerne an und wies launig darauf hin, es als gutes Omen zu sehen, dass Armin Laschet nach seinem Besuch in Veen die Wahl im ganzen Land gewonnen hatte.