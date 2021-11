Unser Dorf hat Zukunft : Nachdenklichkeit bei der Siegesfeier

Siegerehrung: Landrat Ingo Brohl (stehend 2.v.r.) lobte alle Teilnehmer am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen/Kreis Wesel Landrat Ingo Brohl lobt alle vier Teilnehmer fordert aber zugleich tiefergehende Ursachenforschung für den schwächelnden Dörfer-Wettstreit im Kreis Wesel.

Im Rahmen der Abschlussfeier des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ im Spargelhof Schippers betonte Landrat Ingo Brohl die Verdienste aller Mitstreiter: „Die Bönninghardt hat mit ihrem Waldkindergarten einen cleveren Schachzug hingelegt, Marienbaum mit der Impfaktion ,Schützen schützen’ gepunktet und die Idee in Götterswickerhamm, einen zentralen Dorfbegegnungsplatz anzulegen, ist beachtenswert.“ Beim Siegerdorf Veen imponierte Brohl neben vielen anderen Aspekten, dass man sich in den Dorfgesprächen unter anderem mit den Themen Klimaschutz und kreative Landwirtschaft für regionale Nachhaltigkeit einsetzt. „Aber wichtiger als der Sieg ist das Wir-Gefühl im Dorf, das Gefühl der Verbundenheit und der Zusammengehörigkeit“, so Brohl.

Der Landrat bescheinigte allen Teilnehmern, mit Erntedank- und Schützenfesten sowie der plattdeutschen Sprache die Region lebendig zu erhalten. Ein Wermutstropfen war auch für die nachlassende Resonanz. Dass vier drei Kommunen am traditionellen Wettbewerb teilgenommen haben, liege, so Brohl auch an der Pandemie, aber nicht nur: „Es war sicherlich eine schwierige Situation. Aber wir tun trotzdem gut daran, uns tieferführende Gedanken um unsere Dörfer zu machen.“

Nach einem Abba-Medley vom Veener Akkordeonorchester begrüßte ein sichtlich stolzer Bürgermeister Thomas Ahls die Gäste mit der Anrede „liebe Landeier aus Überzeugung“. Der im Siegerdorf Veen lebende Ahls sagte, dass man sein Licht unter den Scheffel stelle, wenn man das Landleben hoch halte: „Die Werte, die wir haben, sind so groß, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen.“ Dass den teilnehmenden Dörfern die Zukunft gehöre, habe sich gerade in der Corona-Krise gezeigt. Die Menschen auf dem Land seien deutlich besser damit zurechtgekommen als die Bewohner in den Ballungsräumen. Und: Homeoffice mache das Leben auf dem Land noch attraktiver, so Ahls.

Für Veens Ortsvorsteher Michael van Beek ist die Strategie der Bewerbung mit dem Sieg aufgegangen: „Wir haben konsequent das umgesetzt, was uns von den Mitbewerbern absetzt.“ Für den Landeswettbewerb im nächsten Jahr gibt er sich selbstbewusst: „Wenn man auf den Platz geht, will man nicht verlieren. Wir haben noch nicht alle Asse gespielt.“

