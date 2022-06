Sommer-Open-Air der Landjugend Veen : Mit Veens Windrädern im Takt

Alpen-Veen Die Katholische Landjugend Veen feiert nach vier Jahren Pause wieder ihr Sommer-Open-Air unter den drei Windrädern. Das Motto des Samstagabends: „Tanzen bis sich alles dreht“. Tags drauf gibt‘s Programm für die ganze Familie.

VEEN (beaw) Das Motto ist verheißungsvoll, die Location raffiniert gewählt: Nach vier Jahren Pause ist das Sommer-Open-Air zurück auf der Festwiese an der Dickstraße in Veen. Die Katholische Landjugend (KLJB) Veen lädt unter den drei Windrädern zur Party. Am Samstag, 11. Juni, heißt es dort ab 18.30 Uhr: „Tanzen bis sich alles dreht“.

Die mobile Cocktailbar „Cocktails-and-friends“ aus Alpen bietet frisch gemixte Leckereien an. Ein stimmungsmachender Mix an Partyhits kommt vom DJ-Team Balu. Als Höhepunkt steht am späten Abend das Höhenfeuerwerk an. Das sollte gerade noch rechtzeitig gezündet werden, damit es auch die Youngsters des Events zu sehen bekommen. Um 24 Uhr müssen Minderjährige die Veranstaltung aus Jugendschutzgründen verlassen. „Sogenannte Muttizettel oder Ähnliches werden nicht akzeptiert“, gibt die Landjugend als Hinweis. Es herrscht Ausweispflicht.