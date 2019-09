Treckerkino in Veen : Rustikale Filmnacht kann durchstarten

Veen Die Landjugend Veen rechnet mit einem Besucherrekord bei der Neuauflage des Treckerkinos hinterm Spargelhof.

Bernfried Paus ist Redakteur in der Redaktion "Bote für Stadt und Land" mit den Standorten Rheinberg und Xanten. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Politik-Berichterstattung für die Gemeinde Alpen. Bernfried Paus wohnt in Hamminkeln, ist verheiratet und hat drei inzwischen erwachsene Kinder.

(bp) Nach der Premiere vor zwei Jahren verspricht die Neuauflage des Treckerkinos der Veener Landjugend am Samstag, 14. September, erneut ein großer Erfolg zu werden. Die Nachfrage nach Karten bezeichnet Lukas Hegmann vom KLJB-Vorstand als „umwerfend“. Nach aktuellem Stand rechnen die Veranstalter mit mehr als 300 Treckern aller Bauart und mehr als 1000 Besuchern am Hang auf der Wiese hinterm Spargelhof Schippers. Einlass ist ab 17 Uhr. Die Filmkomödie „Plötzlich Familie“ beginnt mit Einbruch der Dämmerung. Karten für 15 Euro gibt es auch noch an der Abendkasse. Man darf auch ohne Trecker rein. Vorverkaufsstellen finden sich im Internet unter www.kljb-veen.de. Schon Freitag wird die 60 Quadratmeter große Leinwand aufgebaut. Top-Technik verspricht Bilder in HD-Qualität.