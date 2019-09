Landjugend Veen veranstaltet Trecker-Kino : Große Leinwand für großes Kino

Am Freitag wurde das Gerüst für die 60 Quadratmeter große Leinwand aufgebaut. Die Standfestigkeit wurde von einem Bauprüfer abgenommen. Am Samstag werden bis zu 1000 Gäste und 800 Traktoren auf der Wiese einrollen. Foto: Erwin Kohl

Alpen-Veen Am Samstagabend veranstaltet die Landjugend Veen wieder ihr Trecker-Kino. Bis zu 800 Traktoren werden erwartet.

Verlässt man die Ortschaft Veen über die Tackenstraße in Richtung Xanten, so ist man spätestens hinter dem Spargelhof Schippers inmitten der Natur. Vereinzelte Wäldchen und Wiesen, die sich wie grüne Decken über sanfte Hügel ziehen, laden zum entschleunigen ein. Aber an diesem Wochenende ist alles anders, denn die Veener Landjugend lädt am heutigen Samstagabend wieder einmal zum großen Treckerkino ein.