Laienspiel in Millingen Turbulente Komödie – Gaunerei in Stützstrümpfen

Auf externe Autoren ist frau ebenfalls nicht mehr angewiesen. Da kann sich das Ensemble blind auf die Kreativität von Andra Sprünken verlassen. Für ihr neuestes Stück hat sie sich im Pflegezentrum Millinger Höfe inspirieren lassen. In der Komödie „Gaunerei in Stützstrümpfen“ überspitzt sie das Leben in einer Seniorenunterkunft, reiht Gag an Gag und schreckt auch vor Klischees nicht zurück. „Da werden Gebisse verwechselt, schwerhörige Bewohner von der polnischen Pflegekraft kommandiert und ein tiefenentspannter Bufdi hat nur sein Handy im Blick. Eben alles, was typisch ist“, so Sprünken.