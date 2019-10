Laienspiel Menzelen führte Krimidinner auf : Fünf Gänge und ein Mord

Alpen-Menzelen Das Laienspiel Menzelen hat sich auf ungewohntes Terrain begeben und bei einem Krimidinner im Adlersaal erstmals inmitten des Publikums gespielt. Die Gäste wurden Teil der Vorstellung und kamen auch kulinarisch auf ihre Kosten.

Ein Blick auf die Speisekarte ließ die 50 Gäste im Adlersaal in Menzelen-Ost schon ahnen, was auf sie zukommen würde. „Verdächtig zarte Hähnchenbrust, aufgefunden in der Nähe von giftgrünem Salat und blutunterlaufenen Beeren.“ Das ließ nur einen Schluss zu: Es wird mörderisch. Eingeladen zum Krimidinner mit fünf Gängen hatte das Laienspiel Menzelen.

Das Publikum spielte in den beiden Vorführungen am Wochenende eine Doppelrolle. Denn in der Kriminalkomödie „Mord und Schokoladenpudding“ von Hans Schimmel sind die Besucher zugleich Gäste des wohlhabenden Fabrikanten Alber von Meisenstein. Dieser lädt an seinem 80. Geburtstag zu einem Empfang, bei dem gleichzeitig sein Lebenswerk gewürdigt werden soll. Der Jubilar hat weder Frau noch Kinder. Seine nächsten Verwandten sind Nichten und Neffen – Nachkommen seiner verstorbenen Geschwister.