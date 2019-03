Laienspiel Alpen: Wissen aus der Tasche des Postboten

Gelungene Premiere: „Die zauberhafte Glaskugel oder Wahrsagen will gelernt sein“, wird am Sonntag, 31. März, noch mal gezeigt . Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Alpener Laienspiel erntet mit „Die zauberhafte Glaskugel oder Wahrsagen will gelernt sein“ frenetischen Beifall.

Unbemerkt öffnen die beiden Wahrsagerinnen die Briefe, erfahren, welche Bauprojekte der Bürgermeister plant und dass dabei ihr Waggon stört. Irene von Schön (Bianca Heier) will dort ein Wellnesshotel bauen. Mehr noch. So verdächtigt Grünhilde Gierig (Petra Wittmann) ihren Mann, Bürgermeister Helmut Gierig (Walter Kühn), eine Liebschaft zu haben, wie eine Detektei ihr bestätigt. Von wegen Briefgeheimnis.

Ihr Mann hat noch mehr Dreck am Stecken, wie sich herausstellt. Gregor Hüti (Horst Wenig) hat ein völlig anderes Problem. „Ich warte auf die Matte auf der Platte“, erklärt er. Aber auch da sind die Schwester erfinderisch und schwören auf ein Haarwuchsmittel aus Kräutern und Hühnermist. „Alles Hokus Pokus“, erklärt Gierig. Er will bei einer Seance jedoch nicht fehlen. Vor allem, als er seltsame Erlebnisse mit der Glaskugel der Wahrsagerinnen hat, ist es um seinen Gemütszustand geschehen.

Als dann noch Hasch-Plätzchen ins Spiel kommen, nimmt die Komödie von Beate Irmisch auf den Alpener Bühnenbrettern immer mehr an Fahrt auf. Schlag auf Schlag folgen die Ereignisse. Verstrickungen, Lebenslust und Lebensfrust geben sich die Klinke in die Hand. Vor allem die Glaskugel spielt eine immer größere Rolle.

Alles löst sich am Ende auf. Ein Happy End auf ganzer Linie. Auch das Haarwuchsmittel ist ein Knaller: Gregor trägt Matte. Für Irene von Schön die Grundlage für eine geschäftliche Kooperation mit den beiden Schwestern in der neuen Wellness-Klinik, „einem Haus mit weißen Fensterläden“. Ein Traum geht für die beiden geschäftstüchtigen Frauen in Erfüllung. Das Publikum geht mit, spart nicht mit Szenenapplaus, der nach zwei Stunden in tosenden Applaus endet. Das Alpener Laienspiel sprühte vor Spielfreude und überzeugte mit seiner Bühnenpräsenz. Walter Kühn hat in bewährter Weise Regie geführt.