Kirche in Alpen : Laien übernehmen Wort-Gottesdienste

Alpen Priestermangel zwingt die Kirchengemeinde St. Ulrich, neue Wege zu beschreiten. Pastor Heshe bedauert, dass Frauen nicht geweiht werden.

Das hat sich inzwischen allerdings dramatisch geändert, erklärt Dietmar Heshe, Leitender Pfarrer von St. Ulrich: „In den letzten drei Jahren hat sich durch Umzug oder Tod die Anzahl der Priester in unserer Gemeinde um die Hälfte reduziert. Vom 15. Dezember an wird zudem Pfarrer Berthold Hennes in den Ruhestand versetzt.“ Somit stehen der Gemeinde künftig nur noch zwei Priester zur Verfügung, die unter Berücksichtigung von Urlaub, Krankheit oder Fortbildungen das bisherige Angebot an Eucharistiefeiern nicht mehr sicherstellen können.