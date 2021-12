Bildungsangebot in Alpen : Lebendiger Kosmos Sekundarschule

Bildungsangebot in Alpen

Gepetto war der Star beim Tag der offenen Tür in der Sekundarschule und verteilte fleißig Autogrammkarten. Foto: Sek

Alpen Wegen Corona ging’s beim Tag der offenen Tür nur in Kleingruppen durchs Gebäude. Trotzdem war’s anschaulich für Viertklässler und ihre Eltern, die viele Eindrücke mit nach Hause nehmen konnten.

Lehrkräfte der Sekundarschule haben beim Tag der offenen Tür pandemiebedingt Grundschüler und -schülerinnen sowie ihre Eltern in Kleingruppen durchs Gebäude geleitet, sodass die Gäste trotzdem vielfältige Einblicke ins Schulleben bekommen konnten.

Für die Kinder gab es unterschiedliche Mitmachaktionen: In der Chemie wurden Münzen veredelt. Das iPad half beim spielerischen Sprachenlernen. Die Sporthelfer und -helferinnen hatten Geschicklichkeitsstationen aufgebaut und die Schulsanitäter und -sanitäterinnen demonstrierten ihr Können bei der Wiederbelebung.

Es wurde adventlich musiziert und ein Besucherbaum kunstvoll geschmückt. Schulhund Gepetto war der Star der Kinder und verteilte fleißig und brav Autogrammkarten unter den Gästen. Während all dieser Aktivitäten fand in den Gruppen ein reger Austausch statt. Die Führungen endeten in der Mensa, wo Schulleitung, Schüler- und Elternvertretungen für weitere Fragen zur Verfügung standen. Trotz aller Beschwernisse unter schwierigen Umständen war es ein recht gelungener Tag.