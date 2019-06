Kurt Knabenschuh im „To Hoop“ : Auf den Hund gekommen

Rheinberg Das Bürgerzentrum „To Hoop“ in Rheinberg lud zum Kabarett mit Hund ein. Kurt Knabenschuh ging der Frage nach: „Wer ist der Boss? Oder ist das Ihr Hund?“

Otiz kann ganz Medium sein, an dem sich diverse Themen abarbeiten lassen. Beispielsweise die komplexe Thematik Kommunikation und Hundeschule. „Sie müssen Ihren Hund lesen“, ist dabei nur ein Hundetrainer-Tipp, den Knabenschuh bekommen hat. Otiz hat etliche Einheiten Hundeschule hinter sich, dabei einiges angenommen, anderes zum individuellen Gebrauch in Reserve. Hören, was der Chef zu sagen hat, ist nicht das Problem, sondern andere Hunde und deren Besitzer sind es. „Ich berichte aus der Sicht des deprimierten Hundehalters“, erklärt Knabenschuh, der ins Plaudern über die Alltagserfahrungen mit Hundehaltern und den sonstigen Alltäglichkeiten kommt. Ganz nebenbei greift er zum Banjo, ist der humorvolle Liedermacher, der sein Publikum zum Mitsingen auffordert. Otiz bellt spontan dazu, zumindest in Alpsray, und erstaunt selbst den Kabarettisten. Eine Reaktion, die mancher dem Hund nicht zugetraut hätte, denn Otiz ist stur, ein Dickschädel und behäbig, Marke „lass mich bloß in Ruhe“.