Alpen wird zur Galerie Die Foto-Models vom Straßenrand

Eine öffentliche Ausstellung mit Porträtbildern von Menschen, die mitten unter uns leben und weder prominent noch berühmt sind, aber die Bevölkerung auf ihre Weise repräsentieren – Christian Lommen hat eine solche Aktion auf Rügen gesehen und gedacht: Das wäre doch auch was für Alpen. Beim Heimat- und Verkehrsverein rannte er mit dieser Idee offene Türen ein. Der wird in diesem Jahr 50 Jahre alt, will allerdings auf eine große Geburtstagsparty verzichten. „Mit Blick auf die vielen Jubiläumsveranstaltungen zur 950-Jahr-Feier haben wir uns dazu entschlossen, stattdessen die Aktion ,Mensch Alpen‘ durchzuführen“, erklärt Franz-Josef Spölmink, Vorsitzender des Vereins.