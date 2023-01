Fotos Kuh von Rhein-Hochwasser eingeschlossen – Rettung scheitert

In der Mittagszeit rückte die Feuerwehr am Dienstag erneut aus. Das Boot wurde am Milchplatz nicht weit des Auskiesungswerks von Hülskens in Eversael in den Rhein gelassen. Die Einsatzkräfte nahmen den Landwirt mit an Bord. Rund zwei Stunden lang wurde gesucht, bevor man sich entschied abzubrechen.