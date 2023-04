Künstlergemeinschaft Alpen stellt aus Alpens Rathaus wird zur Kunstgalerie

Bei der Wahl nach dem passenden Titel für eine Kunstausstellung muss nicht unbedingt nach hochtrabenden Begriffen gesucht werden, dachte sich anscheinend Christel Goergen, Vorsitzende der Alpener Künstlergemeinschaft. Und so steht die am heutigen Donnerstag, 27. April, im Alpener Rathaus eröffnende Ausstellung unter dem Titel: „Einfach Kunst“. Was genau genommen stark untertrieben ist, denn die 14 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ein breites Spektrum ihrer Fähigkeiten, überzeugen dabei mit ausgefeilten Mischtechniken, akkurater bis fantasievoller Pinselführung und dem Auge für das ganz Besondere.