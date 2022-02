Schwere Zeiten für Karneval : Veenze Kräje wollen trotz Krieg in Ost-Europa feiern

Alpen Der Krieg in der Ukraine erschreckt viele Menschen und wirft zwangsläufig die Frage auf: Darf man hierzulande Karneval feiern. Was die Veenze Kräje sagen.

Bereits in den zurückliegenden Tagen hätten sich die Mitglieder des Elferrates „intensiv mit dieser Frage“ befasst, sagte dessen Sprecher Peter Schweden auf Anfrage der Redaktion. Auch als sich die Männer am Donnerstagmorgen auf dem Spargelhof Schippers zum Aufräumen getroffen haben, stand zunächst der nächtliche Einmarsch der Russen im Mittelpunkt der Gespräche. „Natürlich ist es schlimm, was da in Europa passiert“, sagte Schweden, „das lässt auch uns nicht unberührt.“