Außenanlage im Terrazoo bringt Durchbruch bei Zucht Schöner Wohnen im Kreuzotter-Domizil

Noch vor 120 Jahren sind Fangprämien für Kreuzottern ausgesetzt worden. Zehntausende Tiere wurden jährlich erschlagen. Inzwischen gilt die heimische Giftschlange als stark gefährdet, in allen deutschen Bundesländern wird sie auf der Roten Liste geführt. Die 2005 gegründete Zooschule Rheinberg hat sich dem Schutz der heimischen Reptilien- und Amphibienwelt verschrieben. Nun konnte der Verein in Kooperation mit dem Terrazoo sein erstes Projekt fertigstellen: eine Außenanlage, in der Kreuzottern im natürlichen Umfeld beobachtet werden können. Am Sonntag, 2. Juni, wird das Domizil des Reptils des Jahres 2024 allen Interessierten präsentiert.