Nahverkehr am Niederrhein : Der Kreistag will mehr Qualität für die RB 31

Der Kreistag will mehr Qualität für die RB 31

Nahverkehr am Niederrhein

Alpen/Rheinberg/Xanten Die Zugverbindung zwischen Xanten und Duisburg soll deutlich besser werden. Der Kreistag hat dafür einstimmig eine Resolution verabschiedet. Die enthält auch die Forderung nach einem behindertengerechten Umbau des Bahnhofs in Alpen.

Die Qualitätsanalyse zur Regionalbahn RB 31 soll kommen und helfen, die Situation auf der störanfälligen und immer wieder heftig in der Kritik stehenden Nahverkehrsverbindung zwischen Xanten und Duisburg nachhaltig zu verbessern. Der Weseler Kreistag hat jetzt einstimmig eine detaillierte Resolution dazu verabschiedet. Er folgte damit einem Antrag von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und FW.

Kurzfristig ergänzt worden war der Beschluss um die Forderung der CDU zum behindertengerechten Ausbau des Bahnhofs Alpen. Auch hierzu gab es von allen Seiten Zustimmung. Die Initiative dazu war von der SPD in Alpen ausgegangen und vom Bauausschuss von allen Fraktionen unterstützt worden (die Redaktion berichtete ausführlich).

Die Resolution des Kreistages geht nun an DB Netz als Eigentümer der Betriebsanlagen, an die Nordwest-Bahn (NWB) als Betreiberin der Züge „Der Niederrheiner“ sowie an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der das Verkehrsangebot organisiert und bezahlt.