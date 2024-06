Anpassung an den Klimawandel Hohes Grundwasser im „Wirrwarr der Zuständigkeiten“

Am 29. Mai ist an den Messstationen im Verbandsgebiet der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg) in Alpen und Rheinberg der durchschnittliche Jahresniederschlag von 783,8 Millimeter pro Quadratmeter erreicht, ja überschritten worden. Das hat die Lineg im Vorfeld ihrer Frühjahrsbilanz gemeldet. Dramatische Folge für viele Hauseigentümer in Menzelen, Wallach oder Borth: Das Grundwasser steht weiter hoch. „In einigen Kellern laufen die Pumpen weiter“, sagte Karlheinz aus dem Bruch, Sprecher der Bürgerinitiative in Menzelen am Rande der Sitzung des Umweltausschusses im Weseler Kreishaus. Hier stand die anhaltend extreme Grundwasserlage erneut auf der Tagesordnung. Da wird sie absehbar nicht mehr so schnell verschwinden.