Naturschutz in Rheinberg : Fünf-Jahres-Vertrag für Ranger

Naturschutz in Rheinberg

(bp) Kreisausschuss empfiehlt, Präsenz in Naturschutzgebieten langfristig zu sichern. SPD-Antrag, das Engagement auf zehn Jahre auszudehnen findet Sympathie, wurde aber vertagt.

Für die Fortsetzung des Ranger-Projektes in den Nauturschutzgebieten des Kreises Wesel für weitere für fünf Jahre hatte sich zuvor schon der Umwelt- und Planungsausschuss im Kreishaus ausgesprochen. Nun beantragte SPD-Fraktionschef Gerd Drüten im Kreisausschuss, das Projekt gleich um zehn Jahre zu verlängern: „Das Projekt hat sich jetzt schon bewährt. Aus Gründen der Planungssicherheit sollten wir uns für einen längeren Zeitraum aussprechen.“

Udo Bovenkerk (CDU) konnte dem durchaus etwas abgewinnen: „Wir sind grundsätzlich nicht abgeneigt, möchten das Thema aber dem neuen Kreistag zur Entscheidung überlassen.“ Dem schloss sich auch Hubert Kück (Grüne) an. So wurde der mündliche Antrag der SPD-Fraktion am Ende einer kurzen Debatte zwar abgelehnt, aber gleichzeitig dem Kreistag empfohlen, das Ranger-Projekt um weitere fünf Jahre zu verlängern.