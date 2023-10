Sicherheit im Kreis Wesel Gewerkschaft nennt die Personaldecke der Polizei weiter für dünn

Insbesondere die Kripo sei Innenminister Reul „zu Recht“ ein wichtiges Anliegen. Dass junge Polizeibeamtinnen und -beamte, wie in anderen Behörden bereits passiert, gegen ihren Willen die Kripo verstärken müssten, habe es im Kreis Wesel bislang noch nicht gegeben. „Aber angesichts der Herausforderungen durch altersbedingtes Ausscheiden aus dem Dienst in den kommenden Jahren ist unklar, ob das so bleiben wird“, so Krüger. Auf der anderen Seite müsse auch festgehalten werden, dass die Vorgänge für die Kripo im Lauf der Jahre stark zugenommen hätten, „sodass die Kolleginnen und Kollegen am Limit und darüber hinaus arbeiten“.