Aktionstage der Polizei im Kreis Wesel : Tipps zum Schutz gegen Einbrecher

Kreis Wesel Die Kreispolizeibehörde Wesel beteiligt sich mit verschiedenen Aktionen an der landesweiten Kampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer“. In Rheinberg findet ein VHS-Vortrag dazu statt.

Die Polizei im Kreis Wesel beteiligt sich mit verschiedenen Aktionen an der landesweiten Kampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer“. Das Aktionswochenende findet von Freitag bis Sonntag, 28., bis 30. Oktober, statt. An diesen Tagen informieren technische Experten der Polizei, wie Bürgerinnen und Bürger ihre Häuser oder Wohnungen sicherer machen können.

Wer einen bestimmten Katalog an Sicherheitsmaßnahmen umsetzt, kann die Plakette des Netzwerks „Zuhause sicher“ bekommen. Sie kann am Haus angebracht werden, um Einbrecher vor einer Tat abzuschrecken. Einige Versicherungen gewähren nach dem Erhalt der Plakette auch einen Rabatt.

Die Polizei im Kreis Wesel wird in der Aktionswoche ihre Beratungsarbeit noch intensivieren: Die Kriminalpolizei informiert am Weseler Bahnhof und bietet eine Telefonberatung an. Am Donnerstag, 27. Oktober, lädt die VHS Rheinberg im Stadthaus von 14.30 bis 16 Uhr zu einem kostenlosen Vortrag der Kriminalpolizei ein. Das Thema ist „Ungebetene Gäste – wie schütze ich mich wirkungsvoll vor Einbrüchen?“. Am Freitag, 28. Oktober, von 6 bis 9 Uhr, steht ein Beraterteam in der Halle des Weseler Bahnhofs.