Rad-Mobilität am Niederrhein : Kreis Wesel saniert den Radweg in Menzelen-Ost

Die Radlsaison steht am Start: Der Kreis Wesel lässt den Radweg an der K 22 in Menzelen-Ost sanieren. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Alpen Montag beginnen die Bauarbeiten an der K 22. Der Radweg ist komplett gesperrt, die Straße dann nur noch in einer Richtung befahrbar. Es sollen ortsnahe Umleitungen eingerichtet werden.

Der Kreis Wesel beginnt am Montag, 7. März, mit der Sanierung des Radweges an der Kreisstraße 2 (K 22) Gindericher Straße und Poll in Menzelen-Ost beziehunsgweise Ginderich. Der Sanierungsbereich erstreckt sich von der Straße Mooßweg in Ost, kurz hinter dem Ortsschild Alpen, bis zur Xantener Straße (L 460) auf Weseler Stadtgebiet. Für die Arbeiten wird nicht nur der Geh- und Radweg komplett gesperrt, sondern auch die Kreisstraße steht nur noch halbseitig zur Verfügung. Der motorisierte Verkehr wird nur noch in eine Richtung geführt, teilte der Kreis Wesel am Donnerstag mit. Die einmündenden Straßen und Wege sowie die Grundstückszufahrten seien aber weiter weitgehend zugänglich. Fußgänger und Radfahrende können das jeweilige Baufeld nicht passieren. Da die Durchfahrt von Ginderich nach Menzelen-Ost während der Baustellenphase nicht möglich ist, so heißt es aus dem Kreishaus, werden Umleitungen über das umliegende Straßennetz eingerichtet. Dabei würden die angrenzenden Landes- und Gemeindestraßen einbezogen, um eine möglichst ortsnahe Umleitung zu gewährleisten. Die direkt von der Baumaßnahme betroffenen Anlieger würden noch schriftlich informiert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 25. März.