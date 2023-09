Sondersitzung am Freitag RVR stellt Entwurf des Regionalplans intern vor

Die außerplanmäßige Info-Veranstaltung diene der internen Vorbereitung der Sondersitzung des Planungsausschusses am 17. Oktober und der Sondersitzung der Verbandsversammlung am 10. November, so der RVR. Die Verbandsversammlung wird dann über das Gesamtplanwerk abermals beraten und entscheiden.