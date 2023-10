Polizei im Kreis Wesel gibt Tipps Im Herbst steigt die Gefahr von Wildunfällen

Im Herbst kommt es wie im Frühjahr erfahrungsgemäß vermehrt zu Unfällen mit Wildtieren, weil Rehe, Wildschweine oder ein Dachs unvermittelt auf der Fahrbahn auftauchen. Berufspendler, die in der Regel in den Morgen- und Abendstunden fahren, seien besonders häufig betroffen, weil die Tiere dann ebenfalls aktiv sind, erläutert die Polizei in Wesel, die in diesen Wochen zu besonderer Vorsicht mahnt. Wildtiere würden oft am Fahrbahnrand stehen oder sich im fahrbahnnahen Unterholz aufhalten und unvermittelt auf die Straße laufen. „Sie kennen keine Verkehrsregeln und handeln auch nicht rational“, sagt ein Polizeisprecher.