Kies war kein Thema mehr Nur einer stimmt gegen den Regionalplan

er Planungsausschuss des Regionalverbandes Ruhr (RVR) hat in seiner Sondersitzung am Dienstag mit großer Mehrheit dem Ruhrparlament empfohlen, den Regionalplan Ruhr zu beschließen. als einziger. Die Fraktion Die Linke hat sich nach Informationen der Redaktion enthalten. Mit seinem Votum hat Bovenkerk, Vorsitzender des Planungsausschuss im Kreishaus, deutlich gemacht, dass der Kreistag erhebliche Vorbehalte gegen das Planwerk hat, das weiter in erheblichem Maß Flächen zur Kiesabgrabung ausweist. Der Kreis und betroffene Kommunen wie Rheinberg, Alpen und Kamp-Lintfort wollen gegen den Regionalplan klagen.