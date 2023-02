Kreis Wesel schaltet Portal am 1. März scharf Die Meldestelle für vermutete Schäden durch Salzbergbau kommt

Der Kreis Wesel wird in Kürze die Erfassungsstelle für vermeintlich durch Salzbergbau hervorgerufene Schäden in Betrieb nehmen. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstag in ihrem Sachstandsbericht dem Planungsausschuss mitgeteilt. Dafür hatte die Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigter lange gestritten. Ihr Vorsitzender Torsten Schäfer vernahm es mit stiller Freude. Er saß wie auch Stefan Weber, Leiter des Bergwerks in Borth, im Zuschauerraum. Auf die Nachricht hatten Hausbesitzer im Salzrevier lange gewartet. Werkleiter Weber hatte bereits vor Monaten die Einrichtung einer solchen Meldestelle begrüßt.