Sonderaktion : Kreis Wesel kommt jetzt zum Impfen auch nach Hause

Kreis Wesel Der Kreis Wesel möchte künftig Menschen, die zu Hause gepflegt werden oder nicht mobil sind und somit nicht die Möglichkeit haben, sich durch ihren Hausarzt impfen zu lassen, ein Impfangebot in den eigenen vier Wänden machen.

Um eine Planung der Impftermine vornehmen zu können, bittet der Kreis Wesel Angehörige, den nötigen Online-Antrag unter https://www.kreis-wesel.de/de/themen/impfung-zu-hause/ so schnell wie möglich auszufüllen und abzusenden. Die Impflinge erhalten kurzfristig weitere Informationen per E-Mail. Der Kreis Wesel bittet die Impflinge, folgende Hinweise zu beachten: Ohne vollständige Daten könne kein Impftermin vereinbart werden. Das Angebot der aufsuchenden Impfung gelte nur für Bürger, die ihren Wohnsitz im Kreis Wesel haben. Außerdem gelte das Angebot nur für Personen, die an die eigene Häuslichkeit gebunden, nicht mobil sind und zusätzlich nicht die Möglichkeit haben, sich bei ihrem Hausarzt impfen zu lassen.