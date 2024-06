Kliniken im Kreis Wesel Der Notfallpatient Krankenhaus bangt

Bei den Geschäftsführern der acht Krankenhäuser im Kreis Wesel geht die Angst um. „Wir sind alarmiert“, sagte Conrad Middendorf, Geschäftsführer des St.-Bernhard-Hospitals in Kamp-Lintfort, als Vorsitzender des Zweckverbandes gemeinnütziger Krankenhäuser am Niederrhein. Der Gesundheitsausschuss des Kreises Wesel hatte die Chef-Kaufleute der Hospitäler eingeladen, um aus erster Hand zu erfahren, wie es um die im Umbruch befindliche Krankenhaus-Landschaft in der Region bestellt ist. Nicht gut. Die Diagnose, die die Politik zu hören bekam, war besorgniserregend.