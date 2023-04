Extra-Geld für alle Mitarbeitenden DRK-Kreisverband zahlt freiwillige Inflationsprämie

Die Inflationsprämie sei den Mitarbeitenden im ersten Quartal 2023 ausgezahlt worden. Vollzeitkräfte hätten eine einmalige und freiwillige Inflationsprämie in Höhe von 1000 Euro bekommen, Teilzeitkräfte einen entsprechend anteiligen Betrag, gemessen an der Wochenarbeitszeit. Geringfügig Beschäftigte bekamen einen festen Betrag in Höhe von 100 Euro ausgezahlt, Auszubildende einen ebenfalls festen Betrag in Höhe von 500 Euro.