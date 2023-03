Senkung der LVR-Umlage Kreis entlastet Kommunen – CDU weist SPD-Kritik zurück

Durch die Senkung der Umlage an den Landschaftsverband Rheinland ergebe sich zwar ein höherer finanzieller Spielraum für den Kreis, so Berger. Aber er teilt die Auffassung von Kreiskämmerer Karl Borkes, dieses Geld höchstens zur Hälfte direkt an die 13 Städte und Gemeinden weiterzugeben. Berger nennt das „solide und absolut überzeugend“. So erhielten die Kommunen „sofort eine willkommene Finanzspritze“. Auch der restliche Betrag gehe ihnen nicht verloren. Er fließe in die Rücklage beim Kreis und helfe in den nächsten Jahren, die Kreisumlage „stabil zu halten“.